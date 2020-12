Joanjo García serà el nou entrenador del Terrassa FC

Futbol. Tercera Diviió

Josep Cadalso

28.12.2020 | 17:37

Joanjo García Yepes serà el nou entrenador del Terrassa FC en substitució de Xevi Molist, que ha estat destituït del càrrec aquest dilluns. Joanjo García té 48 anys i en les darreres temporades ha estat vinculat al Badalona, com a entrenador del primer equip (va substituir Ramon Maria Calderé la temporada 18-19) i com a responsable del futbol formatiu del club. Abans, va escriure una llarga trajectòria al Júpiter a qui va entrenar durant nou anys. Aixi mateix, ha dirigit el primer equip del Pubilla Casas. També ha estat vinculat al futbol base de la Gramenet i de la Damm. En principi, Juanjo Garcia està previst que faci el seu primer entrenament com a entrenador del Terrassa aquest dimarts, un cop es formalitzi l'acord i es faci oficial..

El Terrassa FC ha rellevat Molist de les seves funcions justificant que la mesura ha estat pressa a l'entendre que els resultats no estaven sent els esperats, amb l'equip fora de les posicions d'ascens després de la derrota al camp de la Montañesa.