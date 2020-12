Els egarencs no es troben en el millor moment. Marc Elvira / Jabac Els egarencs no es troben en el millor moment.

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

El Jabac cau al camp del cuer

24.12.2020 | 15:04

Inesperada derrota del Jabac en la seva sortida al camp del Estadio Miralbueno El Olivar, últim classificat del campionat. Els aragonesos no havien guanyat encara a la Lliga i van treure profit de dos gols en el primer tram de l'encontre. El conjunt terrassenc suma tres derrotes seguides i cinc jornades consecutives sense conèixer la victòria. Aquest partit era avançat de la novena jornada d'aquest cap de setmana. El Jabac es va veure sorprès per la bona sortida de El Olivar, que en vint minuts ja manava per 2 a 0. García, en el minut 15, i Martínez, en transformar un penal al 19, van donar avantatge als locals. El Jabac es va fer amb el domini del partit, però no va poder marcar...