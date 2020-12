Cursa i caminada solidària a Viladecavalls el proper 2 de gener

Atletisme

25.12.2020 | 04:00

Corredors de Fons de Viladecavalls i Kames Kids del Centre Excursionista de Terrassa organitzen el 2 de gener una Cursa-Caminada solidària contra la Covid. La prova es podrà realitzar entre les 6 del matí i les 10 de la nit, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Viladecavalls en intervals de 10 minuts per evitar acumulació de participants. La prova es pot fer corrent o caminant. Els organitzadors han dissenyat dos circuits: un per asfalt de 6 quilòmetres i un de muntanya de 5,5. Els participants poden fer els dos circuits reservant dos horaris diferents. La participació pot ser individual o en grup-bombolla de fins a 6 persones. La inscripció és gratuïta, però es recomana una aportació mínima de 5 euros, destinant-se tota la recaptació a la Fundació Marató TV3. Durant tot el dia 2 de gener es disposarà d'una carpa on es podran fer els donatius. En el punt de sortida els participants podran recollir un dorsal, se'ls prendrà la temperatura i hauran de signar una declaració responsable. El primer classificat de cada sexe i circuit rebrà un val per un mení a la Fabrika Pizzeria de Viladecavalls i un obsequi d'Esports Kñera.