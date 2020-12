Les pistes municipals d'atletisme de Can Jofresa les comparteixen UAT i Carboners. Les pistes municipals d'atletisme de Can Jofresa les comparteixen UAT i Carboners.

Instal·lacions

La UAT denuncia mala praxis

23.12.2020 | 20:13

La Unió Atlètica Terrassa ha denunciat el mal estat de la gespa de les pistes de Can Jofresa i l'ús inadequat que se n'ha fet en els darrers dies, circumstància que ha empitjorat la seva situació. En un vídeo penjat al compte d'Instagram es pot observar el deficient estat del terreny de joc, utilitzat de forma conjunta pel club d'atletisme i el club de rugbi Carboners. "Se'ls va demanar que no entrenessin amb les botes de tacs perquè havia plogut tota la nit anterior. Però no ens han fet cas i han destrossat la gespa", denuncia un dels entrenadors del club. "Sento impotència. Es trenquen javelines de més de mil euros." El club creu que el problema...