Halterofilia

Tres ors del CH Matadepera a la Copa d'Espanya

23.12.2020 | 20:13

El CH Matadepera va prendre part en la cinquena Copa d'Espanya màster, realitzada on-line. Lorenzo Roldán (M50-61 quilos) es va proclamar per tercera vegada campió d'Espanya amb 62 quilos en arrancada i 83 en dos temps, per a un total olímpic de 145. Joaquín Padillo (M40-81 quilos) va acabar quart amb 87 en arrancada, 110 en dos temps i un total olímpic de 197. Pel que fa a les dues representants femenines, la debutant María Isabel Márquez (W35-71 quilos) es va penjar l'or amb 58 quilos en arrancada, 70 en dos temps i un total olímpic de 128. Dámaris Sosa, de 39 anys, es va acomiadar de la millor manera possible de la categoria W35 i 76 quilos: revalidant el...