Futbol. Tercera Divisió

La derrota a Nou Barris fa aparèixer els primers nervis

Josep Cadalso

23.12.2020 | 20:13

La derrota del Terrassa FC al camp de la Montañesa ha deixat ferides en l'entorn d'un equip que ha vist com la seva bona trajectòria a la lliga s'ha vist condicionada per les derrotes encaixades en les dues darreres sortides. Els entrebancs als camps del Vilafranca i de la Montañesa comprometen la situació d'un equip que fins fa poc liderava el seu grup i que ara està a quatre punts del primer i que s'ha vist superat pel Vilafranca. Fins i tot, veu amenaçada la tercera plaça per un Manresa a un punt de distància i que serà el proper rival del Terrassa al Camp Olímpic el dia 10 de gener. A més, el conjunt de Xevi Molist és el que té pitjor...