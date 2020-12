Les federacions de futbol i bàsquet demanen tornar a la competició

Poliesportiu

23.12.2020 | 13:11

Les Federacions Catalanes de Futbol i Basquetbol fan front comú per reivindicar la tornada a les competicions territorials com més aviat millor, entre altes mesures. Els presidents dels dos estaments, Joan Soteras (futbol) i Ferran Aril (bàsquet) han mantingut una reunió amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en la que li han fet arribar les demandes de dos col·lectius que agrupen 1.720 clubs i 255.000 esportistes federats.

En la trobada, que també ha comptat amb la participació del secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, les dues federacions han demanat una sèrie de mesures d'aplicació urgent. En primer lloc, la represa de les competicions territorials a partir del mes de gener, en les condicions que estableix el Pla d'Acció pel Desconfinament Esportiu a Catalunya. També es sol·licita el tancament recintes esportius a les 23.00 hores per permetre els entrenaments, i que es consideri una causa justificada de desplaçament anar a entrenar, acreditant-ho amb la llicència federativa, inclosos els dies amb restricció de mobilitat. Una tercera petició és que es puguin disputar partits amistosos entre equips de la mateixa comarca, amb caràcter immediat. A més, els dos estaments federatius reclamen que no es paralitzi l'activitat esportiva (entrenaments i competicions federades) davant un empitjorament de la situació epidemiològica. En cas d'agreujar-se, s'accediria a l'enduriment progressiu de les mesures pel que fa a l'ús de vestidors, la presència de públic i els aforaments en camp o pista, per tal de reduir la mobilitat. I finalment, es reclama l'aprovació urgent de línies d'ajuts públics específics per clubs i federacions, que cobreixin almenys el 50% del cost mitjà de la llicència, a més de l'avançament de les bestretes de subvencions ja convocades, per tal que puguin ser transferides durant el gener de 2021.

La Generalitat s'ha compromès a incorporar ambdues federacions a un grup de treball conjunt amb el Departament de Salut, per valorar la tornada a les competicions. I la creació d'un altre grup de treball amb les dues federacions per valorar l'impacte econòmic de la Covid-19 en clubs i federacions, i definir els ajuts econòmics específics dintre el primer trimestre de 2021.