Ni ascensos ni descensos en el bàsquet català

Bàsquet

23.12.2020 | 15:57

La Federació Catalana de Bàsquet ha decidit que aquesta temporada no hi hagi ni ascensos ni descensos en les categories territorials Les actuals competicions passen a anomenar-se Copa Catalunya en les diferents categories. Tots els equips participants en aquesta Copa Federació (aprofitant els calendaris actuals), mantindran la categoria per la temporada 2021-2022. Es preveu la celebració d'aquestes competicions, totalment o parcialment, pel sistema de concentració.

Malgrat que la Federació preveia iniciar els campionats entre el 17 i el 24 de gener, ha anunciat que resulta inviable començar a competir en les dates establertes, a causa de les mesures restrictives en relació amb la pandèmia. "A hores d'ara, ens trobem en fase 1 de desescalada i amb un seguit de mesures (com portar mascareta per realitzar la pràctica esportiva en espais tancats i les mesures de restricció de mobilitat nocturna, entre d'altres) que dificulten la realització d'entrenaments i, per tant i lligades a la resta d'afectacions de la COVID-19, impossibiliten l'inici de les competicions per les dates previstes", ha anunciat la Federació Catalana en un comunicat.