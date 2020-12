Adri Lledó, a l'esquerra, i Niko Kata, en una acció. Lluís Clotet Adri Lledó, a l'esquerra, i Niko Kata, en una acció.

Futbol. Tercera Divisió

Xevi Molist: "Estàvem avisats i malgrat aixó hem regalat el partit"

21.12.2020 | 20:31

Discurs dur de Xevi Molist, entrenador del Terrassa, a conseqüència de la derrota al camp de Nou Barris. "Els hem regalat el gol i moltes opcions. I quan regales pot passar el que ha passat. Sabem que no és el mateix jugar contra el Valencia que contra la Montañesa, però cada jugador ha de saber que si no s'està al 200 per cent, pots perdre amb qualsevol. No hem fet el que hem treballat durant la setmana i ha estat per falta de tensió", va dir el tècnic. El tècnic estava tan molest que fins i tot va suspendre el permís nadalenc. Després, va deixar el càstig en un entrenament per al 2 de gener, dia en el que no estava previst entrenar. "Si no...