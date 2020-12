Futbol. Divisió d'Honor juvenil

Quarta jornada sense guanyar per al Jabac, que se situa setè

21.12.2020 | 20:31

Tot i dominar el partit i disposar de les millors oportunitats de gol, el Jabac va caure a casa en partit corresponent a la vuitena jornada per 0 a 1 davant del CD Ebro per culpa d'un gol d'Ostariz al minut 77 en una rematada des de la frontal de l'àrea. Els homes que prepara Àlex López van disposar de les millors oportunitats del primer temps. Una falta executada per Tenorio i una rematada de Mateos van esdevenir les ocasions més clares del primer temps, però es va arribar al descans sense gols. Després d'encaixar el 0 a 1 al 77, els egarencs van poder empatar en una gran rematada de cap de Mauri, sol davant del porter, però no va poder ser. Demà a les 15.45, el Jabac...