El president es desvincula de les crítiques d'un conseller

22.12.2020 | 04:00

Xavi Estébanez, conseller del Terrassa FC, va criticar durament l'equip a Twitter. "Crec que hi ha jugadors que ens estan prenent el pèl", va dir per assegurar després que no ho permetria. El president, Jordi Cuesta, va desautoritzar Estébanez. "Ni és el mitjà per fer aquesta crítica ni les formes adequades", va dir. "És una opinió personal com a seguidor que no comparteix el consell d'administració." Cuesta ha admès que està empipat amb el rendiment de l'equip. "Em molesten les formes de la derrota. Però ara és millor que tothom marxi de vacances i a la tornada parlarem amb el cap fred."