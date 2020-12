Ors per a Dámaris Sosa, María Isabel Márquez i Lorenzo Roldán

Halterofilia. V Copa d'Espanya màster

22.12.2020 | 16:09

El Club Halterofilia Matadepera va prendre part en la cinquena edició de la Copa d'Espanya màster, realitzada on-line. Lorenzo Roldán (M50-61 quilos) es va proclamar per tercera vegada campió d'Espanya amb 62 quilos en arrancada i 83 en dos temps, per a un total olímpic de 145. Joaquín Padillo (M40-81 quilos) va acabar quart amb 87 en arrancada, 110 en dos temps i un total olímpic de 197. Pel que fa a les dues representants femenines, la debutant María Isabel Márquez (W35-71 quilos) es va penjar l'or amb 58 quilos en arrancada, 70 en dos temps i un total olímpic de 128. Dámaris Sosa, de 39 anys, es va acomiadar de la millor manera possible de la categoria W35 i 76 quilos. Va revalidar el títol de campiona d'Espanya màster per cinquè any consecutiu. Va assolir la millor marca de tota la competició amb uns temps de 72 en arrancada, 90 en dos temps i 162 de total olímpic.