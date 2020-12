Futbol. Primera Nacional femenina

Justa derrota del Terrassa FC en un partit en què no li va sortir res

21.12.2020 | 20:31

Acumula ja el Terrassa FC cinc jornades consecutives sense guanyar, en les que ha sumat un sol punt de quinze possibles. En el darrer matx de l'any, el conjunt que entrena Joan Bacardit va caure per 0 a 2 a l'Olímpic davant del Zaragoza "B" en un mal partit en el qual les visitants van aprofitar les poques ocasions que hi va haver. Cristina Hernández va avançar les aragoneses als 38 minuts i poc després Clara Sanz va llançar una falta massa alta. Un Zaragoza més físic va fer el 0 a 2 definitiu al minut 57. Les terrassistes ja no van poder reaccionar. TERRASSA FC, 0 Vilaseca, Lozano (Caballero, m. 75), Domene, Alegre (Ford, m. 58), Rodríguez (Molina, m. 75),...