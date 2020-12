Marc López va marcar onze gols a Granollers. Lluís Clotet Marc López va marcar onze gols a Granollers.

Handbol. Primera Nacional

El Granollers frena la ratxa de l'H. Terrassa

21.12.2020 | 20:31

L'Handbol Terrassa va veure interrompuda la seva bona trajectòria de les darreres setmanes i després de tres victòries consecutives va caure en el seu desplaçament a la pista del BM Granollers. L'equip de Magí Serra no va estar al seu millor nivell i es va veure superat per un rival molt efectiu en el joc de contraatac. Marc López, amb onze gols, va ser el màxim realitzador de l'equip terrassenc. L'Handbol Terrassa només va anar per davant en el marcador amb el 0 a 1 inicial. Després no va poder controlar el joc ofensiu d'un Granollers molt encertat. Els locals es van fer aviat amb el control del partit i en el minut 14 van obtenir una respectable renda de sis gols (12-6). Va...