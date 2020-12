Els jugadors, molt satisfets amb el joc

22.12.2020 | 04:00

Al Nou Sardenya, Tom Diawara va fer un dels seus millors partits. "Hem tingut moltes ocasions. Ens ha faltat marcar. I ells són molt bons. A la mínima que tenen et marquen un gol. I això ens ha passat factura. Sabíem que era un camp molt difícil", assegura. Tom valora positivament la temporada. "Se'ns han escapat alguns punts, però estem en creixement. Ara toca descansar i tornar més forts". El lateral dret Óscar Sierra va dir: "Hem tingut la pilota i hem generat força ocasions. Però la diferència rau en que ells ens han fet dos gols i nosaltres cap. I això ho acabes pagant. Ens ha faltat el gol. Queda molta lliga i hem de seguir endavant. Amb relació a la dinàmica del San Cristóbal, que portava cinc partits sense perdre, va dir: "Volíem la tercera victòria seguida, però no ha pogut ser. Ho hem tingut a prop, però si no aprofites les ocasions, no serveix de res", reitera.