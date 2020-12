Els jugadors de la Montañesa celebren en gol que va decidir el partit. Lluís Clotet Els jugadors de la Montañesa celebren en gol que va decidir el partit.

Futbol. Tercera Divisió

El dur trajecte entre el cel i la terra

Josep Cadalso

21.12.2020 | 20:31

El Terrassa FC va viure el dimecres passat un conte de fades: un partit de Copa del Rei contra un Primera Divisió del grup dels històrics, aparador inoblidable per a mostrar la qualitat dels futbolistes de Xevi Molist. Però els contes tenen principi i final. A la Ventafocs se li acabava la màgia a les 12 de la nit. I al Terrassa se li va acabar a les 12 del migdia, a Nou Barris, a Barcelona, on fa molts anys que no acostuma a guanyar, però on el 1992 va assolir un recordat ascens a Tercera Divisió. Sense tants focus mediàtics, en un partit de la seva realitat quotidiana i contra un rival amb el qual cal baixar al fang per guanyar-lo, els egarencs van fracassar de forma estrepitosa. La...