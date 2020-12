El davanter Tom Diawara, a la dreta, va ser el millor futbolista del San Cristóbal al Nou Sardenya. El lateral de l'Europa Adri Guillén no ho va tenir gens senzill per a aturar-lo. Lluís Clotet El davanter Tom Diawara, a la dreta, va ser el millor futbolista del San Cristóbal al Nou Sardenya. El lateral de l'Europa Adri Guillén no ho va tenir gens senzill per a aturar-lo.

Futbol. Tercera Divisió

Un bon San Cristóbal va tutejar l'Europa

Jordi Guillem

21.12.2020 | 20:31

Acostumava a dir Pep Guardiola que tenir la pilota per tenir-la no té cap sentit. Que la possessió només és útil si té una finalitat. Va ser precisament aquesta finalitat el què li va faltar al San Cristóbal en la seva visita al Nou Sardenya per a enfrontar-se diumenge al líder invicte de la categoria, un Europa que ha encaixat només 5 gols en 9 partits. En un duel amb els papers absolutament canviats, els escapulats van ser enormement eficaços i van saber viure de rendes davant d'un San Cristóbal que, sabent que l'Europa era el gran favorit, va optar per plantejar un partit descarat. Va voler tenir la pilota i va intentar generar perill de totes les...