La UA Terrassa acusa els Carboners de malmetre la gespa de Can Jofresa

Atletisme

21.12.2020 | 20:04

La Unió Atlètica Terrassa ha denunciat a les seves xarxes socials l'ús inadequat per part del club de rugbi Carboners del camp de gespa de les instal·lacions de Can Jofresa. En un vídeo penjat al compte d'Instagram es pot observar el deficient estat de la gespa i es fa responsable els Carboners d'aquesta situació. "Se'ls va demanar que no entrenessin amb les botes de tac perquè havia plogut tota la nit anterior. Però no ens han fet cas i han destrossat la gespa", denuncia un entrenador del club. "Sento impotència. Es trenquen javelines de més de mil euros. Ja pot invertir l'ajuntament en la millora del sistema de reg, que no hi ha respecte."

El club afegeix que "no hi ha dret al maltractament continuat al qual altres entitats sotmeten les nostres pistes. Ho hem denunciat des de fa temps. Passen olímpicament de les normes, es riuen a la cara dels conserges i de les nostres peticions, ens prenen horaris sense previ avís i pugen abans d'hora a les pistes i es fiquen dins del camp quan encara estan els nostres atletes en el seu torn d'entrenament", denuncia el club d'atletisme.