L'esport en pavellons, amb mascareta

El bàquet és un dels esports afectats per les noves mesures.

Poliesportiu

21.12.2020 | 18:50

La Secretarìa General de l'Esport ha publicat una nota informativa en la qual recorda que tota l'activitat esportiva en instal·lacions cobertes s'ha de realitzar amb mascareta. Això suposa un canvi substancial amb respecte l'escenari fins ara. Aquesta variació té a veure amb les mesures que han entrat en vigor aquest dilluns i que seran vigents fins a l'11 de gener amb la finalitat de controlar el brot epidèmic.

En aquest sentit, gimnasos, centres de fitnes, pavellons i similars hauran d'aplicar les noves mesures. La Secretaria General de l'Esport recomana evitar les activitats esportives col·lectives, i si es fan, desenvolupar-les amb l'ús de la mascareta. En aquest sentit es veuen afectats esports com el futbol sala, handbol o bàsquet i les activitats dirigides i practicades de forma grupal (ciclisme indoor, aeròbic, etcètera). No tenen la consideració d'activitats esportives col·lectives els esports que es desenvolupin en format de parelles, com el pàdel, esquaix, tenis o tenis taula.

A més, la mobilitat comarcal també s'aplica a la pràctica esportiva. Les limitacions no afecten els centres de tecnificació i alt rendiment, així com les instal·lacions i equipaments que hagin d'acollir entrenaments i competicions professionals, estatal i internacional.