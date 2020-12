El ciclisme egarenc acomiada Jaume Calsina

Ciclisme

21.12.2020 | 15:40

Jaume Calsina Monsech, persona molt coneguda en el ciclisme egarenc, ha mort com a conseqüència d'un infart. Estava de tornada d'una excursió ciclista amb els seus amics quan es va veure afectat. Jaume Calsina era un apassionat de la bicicleta i en la seva joventut havia format part de l'equip amateur de la Penya Nicky's i posteriorment dels Bombers. Ha estat molt vinculat a la Penya Ciclista Cavall Bernat, entitat de la qual va ser president. Número 2 com a soci, formava part actualment de la seva junta directiva. El seu enterrament va ser una gran manifestació de dol del ciclisme egarenc. Uns quaranta ciclistes van formar un passadís amb les seves bicicletes com a darrer homenatge a una persona tan estimada en el seu esport.