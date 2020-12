El Terrassa FC fracassa a Nou Barris

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

20.12.2020 | 13:56

El Terrassa FC ha perdut aquest diumenge per 1 a 0 al camp de la Montañesa, cuer del grup i que encara no havia guanyat cap partit de Lliga. Els egarencs han estat lluny del seu millor nivell de joc i no han estat capaços de remuntar el gol dels locals a la primera part. Sergi Arranz, a més, ha fallat un penal en el segon temps. Aquest marcador compromet les opcions dels egarencs en el grup d'aspirants a l'ascens. El Terrassa ha perdut la segona plaça del seu grup, superat pel Vilafranca, i queda a quatre punts de l'Europa, que és el líder. A més, el Manresa, el seu pròxim rival, se situa només a un punt de distància. El Terrassa és, hores d'ara, l'equip amb menys punts dels sis que jugarien en el grup d'ascens a la segona fase.

El conjunt de Xevi Molist no ha pogut amb la intensitat dels barcelonins i han acussat la resaca del partit de Copa del Rei del dimecres contra el València. En el minut 25, Ion ha fet l'únic gol de l'encontre amb un gran xut des de la frontal de l'àrea després d'una errada de Pelegrín en la sortida de pilota. Un minut més tard, Ortega ha evitat el segon gol dels locals amb una gran intervenció a un potent xut de Joshua.

Molist ha fet dos canvis al descans, donant entrada Manu i Mico, Però el futbol del Terrassa ha continuat atropellat i sense precisió. Malgrat que no han arribat les oportunitats de gol, els egarencs han pogut empatar en el tram final, ja que l'àrbitre ha sancionat unes mans d'Àlex Alba a l'àrea com a penal. Sergi Arranz, en el minut 79, ha xutat molt centrat i ha aturat Segovia.

L'entrenador del Terrassa FC, Xevi Molist, s'ha mostrat molt decebut amb el rendiment dels seus jugadors i ha anunciat un canvi de plans per a pròxima setmana, suspenen el descans programat i anunciant entrenament per dilluns després de considerar que el rendiment de l'equip no ha estat l'exigit.