La terrassenca Mirian Urbano entra al "top-ten" del Mundial de Santa Susanna

Culturisme

18.12.2020 | 21:01

L'egarenca de 39 anys Mirian (amb n) Urbano es va classificar entre les dotze millors esportistes en el Campionat del Món de la IFBB (Federació Internacional de Fisicoculturisme). Va competir a Santa Susanna (Maresme) dins de la categoria de bodyfitness màster de 35 a 40 anys. Ho va fer com a integrant de la selecció espanyola. Urbano, que treballa en una clínica dental, coneix el món del culturisme de tota la vida, ja que el seu pare s'hi dedicava. Tot i això, aquesta ex monitora de gimnàs fa només quatre anys que el practica. Fa un any i mig va patir un accident de trànsit i va haver d'afrontar una llarga recuperació per una lesió a l'espatlla i al pit. Ja recuperada, s'ha proposat a seguir competint. Al Mundial no va poder superar la primera comparativa, en la qual les aspirants han de posar davant del jurat de front, d'espatlles i en els dos perfils. Ni ella ni la seva companya de la selecció espanyola van acabar entre les sis primeres, que després es jugarien les medalles. Però amb el seu "top ten" ella se sent molt satisfeta. "Tinc moltes dificultats per a entrenar. Sóc mare soltera, tinc dos nens i no és gens senzill preparar-me", diu.