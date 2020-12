La terrassenca Mirian Urbano entra al "top-ten" del Mundial de Santa Susanna La terrassenca Mirian Urbano entra al "top-ten" del Mundial de Santa Susanna

Culturisme

La terrassenca Mirian Urbano entra al "top-ten" del Mundial de Santa Susanna

18.12.2020 | 21:01

L'egarenca de 39 anys Mirian (amb n) Urbano es va classificar entre les dotze millors esportistes en el Campionat del Món de la IFBB (Federació Internacional de Fisicoculturisme). Va competir a Santa Susanna (Maresme) dins de la categoria de bodyfitness màster de 35 a 40 anys. Ho va fer com a integrant de la selecció espanyola. Urbano, que treballa en una clínica dental, coneix el món del culturisme de tota la vida, ja que el seu pare s'hi dedicava. Tot i això, aquesta ex monitora de gimnàs fa només quatre anys que el practica. Fa un any i mig va patir un accident de trànsit i va haver d'afrontar una llarga recuperació per una lesió a l'espatlla i al pit....