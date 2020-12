Un inici marcat pels canvis a la plantilla

19.12.2020 | 04:00

La Montañesa ha tornat aquesta temporada a Tercera Divisió, però, fins ara, la seva trajectòria no ha estat l'esperada. Amb només dos punts i dos gols marcats, tanca el grup i amb el Sants, del grup "B", és l'equip de tota la categoria amb menys punts. Els dubtes ja van fer que després de la primera jornada fos destituït Dani Andreu com a entrenador i s'obrís la porta de sortida a un bon nombre de jugadors. Entre els nouvinguts, el club de Nou Barris va incorporar dos futbolistes de reconeguda trajectòria a Primera Divisió, com Sergio García i Joan Verdú. El primer, sancionat amb quatre partits per una expulsió al darrer compromís a casa, no jugarà contra el Terrassa FC.