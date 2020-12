Doble compromís per al CN Terrassa Doble compromís per al CN Terrassa

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

Doble compromís per al CN Terrassa

Redacción

18.12.2020 | 21:01

El CN Terrassa jugarà dos partits aquest cap de setmana previ a l'aturada nadalenca. El conjunt de Xavi Pérez, segon del grup "B" amb 15 punts, jugarà avui el derbi comarcal contra el CN Rubí a la piscina de Can Rosés corresponent a la setena jornada i demà, a les 12.30 del migdia, rebrà l'AR Concepción Ciudad Lineal en matx avançat corresponent a la desena jornada. Xavi Pérez, entrenador del conjunt egarenc, disposa de tota la plantilla per aquest intens cap de setmana en el qual l'objectiu no és cap altre que sumar els sis punts en joc. "El nostre objectiu és sumar tots els punts en joc fins a la pausa de la competició i ara mateix...