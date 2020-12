Cridat a substituir Quico Cortès a l'Egara

19.12.2020 | 04:00

Abans de la malaltia, Albert Pérez estava en dinàmica de selecció. Amb 25 anys, sembla cridat a substituir Quico Cortès a la porteria del primer equip del Club Egara, on va debutar als 18 anys. Tot i passar les tres darreres campanyes al Júnior, sabia que no podria jugar amb els santcugatencs. Va preferir recuperar-se a casa. Després de dotze sessions de quimioteràpia, Pérez comença a pensar ja en un futur que, fins fa no massa temps, era incert. Ha jugat tota la vida a l'Egara, club en el qual ha desenvolupat i desenvolupa tot el procés de recuperació al costat del preparador físic David Pino, amb qui treballa des del juny. El cap de setmana passat, el Club Egara li va dedicar el trofeu de la Copa del Rei aconseguit a València. Des de divendres fins diumenge, els seus companys van lluir samarretes de suport celebrant el seu retorn a un equip del qual, de fet, mai no va marxar.