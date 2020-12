Albert Pérez es prepara cada dia al club amb David Pino i confia poder debutar aquesta temporada amb el Club Egara. Lluís Clotet Albert Pérez es prepara cada dia al club amb David Pino i confia poder debutar aquesta temporada amb el Club Egara.

Albert Pérez, porter del Club Egara

"El càncer ja està superat; ara vull tornar a sentir-me jugador de hockey"

Jordi Guillem

18.12.2020 | 21:01

El 10 de juny d'enguany va ser el pitjor dia en la vida del porter del Club Egara Albert Pérez (Terrassa, 18 de gener de 1995). Li van diagnosticar que patia un linfoma de Hodgkin. I fa dos dies, el dijous 17 de desembre va ser possiblement el dia més feliç de la seva vida. El metge li va comunicar que ja estava net. Que ja no tenia càncer. La seva és la història vital que s'amagava darrere les samarretes que van mostrar els jugadors del Club Egara durant la darrera Copa del Rei que van conquerir a València. Com va viure l'homenatge espontani que li van dedicar els seus companys de l'Egara a la Copa del Rei de València? Em va fer una il·lusió enorme. No m'ho esperava...