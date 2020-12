Xavi guanya un altre títol a Qatar

Futbol

18.12.2020 | 20:34

L'Al-Sadd que dirigeix el terrassenc Xavi Hernández s'ha proclamat aquest divendres campió de la Copa de l'Emir de Qatar, després de derrotar a la final l'Al-Arabi per 2 gols a 1. El partit s'ha disputat a l'estadi Al-Rayyan. L'egarenc suma un nou èxit com a entrenador en el conjunt en el qual es va retirar del futbol com a jugador professional. L'Al Sadd s'ha avançat en el marcador molt aviat, gràcies a un gol de Bagdad Bounedjah en el minut 3. Aron Gunnarsson ha empatat per 'Al-Arabi al minut 24 i Bounedjah ha fet el definitiu 2 a 1 al 44.

Xavi Hernández està rodejat al seu cos tècnic de diferents entrenadors terrassencs, com el seu germà Òscar, Sergio Alegre i Iván Torres.