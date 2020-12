La selecció espanyola femenina perd per 1 a 2 amb Bèlgica a València

Hockey

18.12.2020 | 16:08

La selecció espanyola femenina s'ha enfrontat a Bèlgica i ha perdut per 1 a 2 al camp de Beteró, a València en partit amistós. Es tracta del primer duel de les noies que prepara Adrian Lock després de 320 dies sense jugar-ne cap. Les belgues es van posar per davant en el marcador al segon quart, en el primer penal-córner de què disposaven. Amb el 0 a 1 a favor, les belgues van tenir una clara oportunitat que van perdonar. Lucía Jiménez va disposar minuts després d'una bona ocasió, però quan faltaven pocs segons per al descans, les belgues van fer el 0 a 2. A la segona part, Espanya va millorar el seu joc i es va aproximar més a l'àrea rival. Laura Barrios va fer un 1 a 2 que seria ja definitiu en un precís llançament. Les espanyoles van poder empatar en un parell d'ocasions de la terrassenca Berta Bonastre, però el marcador ja no es va moure. Dissabte i diumenge a les onze del matí es jugaran els dos darrers partits entre Espanya i Bèlgica en aquesta concentració valenciana.