Presència egarenca a la selecció espanyola masculina

Waterpolo

18.12.2020 | 10:56

Dos jugadors del CN Terrassa i dos waterpolistes egarencs que juguen en clubs foranis, han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta masculina per participar en una concentració al CAR de Sant Cugat del 21 al 24 de desembre. La llista elaborada per David Martín està integrada per vint jugadors.Del CN Terrassa han estat citats Alberto Barroso i Agustí Pericas. A més, participaran els terrassencs Álvaro Granados, del Barceloneta, i Bernat Sanahuja, del CN Sabadell.