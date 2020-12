Els equips masculí i femení del CN Terrassa competiran els propers dilluns 21 i dimarts 22 de desembre a Castelló en la màxima categoria. Els equips masculí i femení del CN Terrassa competiran els propers dilluns 21 i dimarts 22 de desembre a Castelló en la màxima categoria.

Natació. XXX Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor

La permanència, objectiu dels equips del CN Terrassa

Redacció

17.12.2020 | 21:17

El CN Terrassa disputarà entre dilluns i dimarts vinent la trentena edició de la Copa d'Espanya de Clubs de Natació de Divisió d'Honor a Castelló. Es tracta de la competició de referència per equips de la temporada, que aplegarà els vuit millors clubs de l'Estat en categoria masculina i femenina, El tècnic Eugeni López assenyala aquesta competició com a "prioritària d'aquesta primera part de la temporada" i afirma que l'equip l'ha preparat "específicament", atès que considera bàsic per al club que ambdós equips es mantinguin a Divisió d'Honor. El màxim responsable de la secció de...