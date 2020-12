Waterpolo

17.12.2020 | 15:22

Les waterpolistes del CN Terrassa Paula Camus, Paula Leitón, Bea Ortiz i Pili Peña han estat convocades amb la selecció espanyola absoluta per participar en una concentració al CAR de Sant Cugat que se celebrarà entre el dilluns i el dijous de la setmana vinent. La llista elaborada per Miki Oca està integrada per disset jugadores. El CN Terrassa, el CN Sabadell i el CE Mediterrani aporten quatre waterpolistes cadascun.