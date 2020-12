La permanència, objectiu del CN Terrassa a la Copa d'Espanya de clubs

Natació

17.12.2020 | 15:18

El CN Terrassa disputarà entre dilluns i dimarts la trentena edició de la Copa d'Espanya de Clubs de Natació de Divisió d'Honor que se celebrarà a la Piscina Municipal de Castelló. La competició de referència per equips de la temporada aplegarà els vuit millors clubs de l'Estat en categoria masculina i femenina. El tècnic Eugeni López assenyala aquesta competició com a "prioritària d'aquesta primera part de la temporada" i afirma que l'equip l'ha preparat "específicament", atès que considera bàsic per al club que ambdós equips es mantinguin a Divisió d'Honor. El màxim responsable de la secció de natació, sempre prudent a l'hora de fer pronòstics, remarca que la permanència és l'objectiu cabdal.

L'entrenador local entén que la fita resultarà més complicada per a l'equip femení. Per a López, el CN Sant Andreu és el gran favorit, amb el CN Sabadell i el CD Gredos San Diego un graó per sota. "A partir d'aquí, haurem de lluitar amb els altres quatre rivals, el Real Canoe NC, el CDN Bidasoa XXI, el CN Barcelona i el CN Palma. Som cinc clubs que buscarem evitar les dues darreres places, les que condueixen al descens a Primera Divisió". Per la seva banda, en categoria masculina, López manifesta que l'equip hauria de competir per la quarta o la cinquena posició. "En aquest cas, no hauríem de patir per mantenir-nos". El tècnic assenyala el CD Gredos San Diego com a candidat principal a la victòria, amb el CN Sant Andreu i el CN Sabadell just per darrere. "El Real Canoe NC, el CN Santa Olaya i el CE Mediterrani serien els nostres contrincants directes". El CN Alcobendas, com a nouvingut a la categoria, esdevé una incògnita. Com en el cas femení, el setè i vuitè classificat baixaran a Primera Divisió.