Gran expectació dins i fora de l'estadi

17.12.2020 | 04:00

Amb les graderies buides com a conseqüència de les mesures de control de la pandèmia de la Covid, molts socis i seguidors del Terrassa FC van decidir seguir el partit des de l'exterior de l'estadi. Van fer-se sentir de valent durant tot el partit donant suport als jugadors locals en un compromís històric per al club terrassista, en el qual el punt més negatiu va ser l'absència obligada dels seus aficionats a les graderies. L'expectació per la presència d'un equip de la Primera Divisió es va visualitzar en l'arribada de l'expedició valencianista. Desenes de persones van esperar l'arribada dels autocars en els quals viatjaven jugadors i tècnics. Volien veure de prop el vigent campió de la Copa del Rei. Ja al migdia, eren moltes les persones que es van concentrar a les portes de l'Hotel Don Cándido, on es van allotjar els valencianistes abans de desplaçar-se cap al Camp Olímpic.