La Cursa virtual Vicente Ferrer es farà entre el 29 de desembre i el 5 de gener

Atletisme

17.12.2020 | 17:08

La pandèmia de la Covid-19 ha evitat que la primera edició de la Cursa Vicente Ferrer es pugui celebrar amb normalitat. Els organitzadors van fer ahir a l'Ajuntament la presentació d'una prova que serà virtual. Tindrà lloc entre el 29 de desembre i el 5 de gener i es proposa als atletes participants que corrin una distància de 5 quilòmetres, el dia que vulguin i al lloc on vulguin. L'atleta egarenca Carme Ballesteros, promotora de la prova, va explicar que calia fer-la aquest any després d'haver-la posposat ja fins a tres vegades. "Celebrem el 50 aniversari de la Fundació Vicente Ferrer i fa 10 anys de la mort de Ferrer, que enguany hauria fet 100 anys. La idea era fer-la amb sortida a la plaça de Terrassa que duu el seu nom, però per la Covid vam decidir que cadascú la corri pel seu compte". L'any vinent ja serà presencial. Les inscripcions, que es poden fer a la plataforma www.rockthesport.com, valen 12 euros. El 50% de la recaptació es destinarà a la lluita contra la pandèmia de la Covid-19 a la zona d'Anantapur, a la Índia. Aquesta cursa virtual s'ha presentat aquest dijous a la sala de premsa de l'Ajuntament de Terrassa. A banda de la promotora, Carme Ballesteros, hi van assistir el regidor d'Esports i president del Consell Escolar del Vallès Occidental Terrassa, Miguel Ángel Moreno; i el tècnic del Consell Miquel Fernández.