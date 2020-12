Futbol. Copa del Rei

16.12.2020 | 12:22

L'expedició del Valencia CF, que aquest dimecres a les 7 de la tarda juga contra el Terrassa FC a la primera eliminatòria de la Copa del Rei, ha viatjat al matí en avió a Barcelona per esperar l'hora d'inici d'un encontre que és esperat a Terrassa amb el màxim interès, Els valencians parteixen com a clars favorits, però en el conjunt egarenc hi ha confiança en donar la sorpresa.