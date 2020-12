Els jugadors del Terrassa FC afronten aquest compromís després de la seva golejada a la Pobla de Mafumet. Nebridi Aróztegui Els jugadors del Terrassa FC afronten aquest compromís després de la seva golejada a la Pobla de Mafumet.

Futbol. Copa del Rei

El Terrassa confia en una gesta històrica

Josep Cadalso

15.12.2020 | 20:35

Catorze anys després de la seva darrera aparició a la Copa del Rei, el Terrassa FC torna aquesta tarda (19 hores, Camp Olímpic) a aquesta atractiva competició amb un partit de luxe contra un històric del futbol espanyol, el Valencia CF. Els valencians, malgrat no travessar per un bon moment a la Lliga, són els actuals campions del torneig (la final de la temporada anterior encara no s'ha jugat) i el seu historial els fa clarament favorits: 6 lligues i 8 copes, entre altres títols, figuren a la seva vitrina. Però en el vestidor del conjunt egarenc ningú renuncia a res. I el record de gestes històriques com les tres eliminacions a l'Espanyol o l'empat contra el Real...