Dos positius per Covid a la selecció espanyola de hockey

Hockey

16.12.2020 | 14:56

Dos dels vint-i-nou integrants de la selecció espanyola masculina de hockey que es troba concentrada aquesta setmana a València han donat positiu en el test de coronavirus. Tant ells com vuit jugadors més que havien estat contactes directes han abandonat aquesta darrera concentració de l'any. Jugadors i tècnics s'han realitzat el test d'antígens per tal de descartar més positius de Covid-19. El seleccionador Fred Soyez continuarà treballant a les instal·lacions de Beteró amb els dinou internacionals restants. Catorze dels 29 convocats eren terrassencs, després que Pepe Cunill (Atlètic) per lesió i Xavi Gispert (Club Egara) caiguessin de la llista i fossin substituits per Jose Basterra i Álvaro Portugal, ambdós del Club de Campo.