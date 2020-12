Futbol i Reis d'Orient el mateix dia?

16.12.2020 | 04:00

El Terrassa FC podria dificultar els plans de l'equip de govern municipal en relació amb la celebració d'un acte de rebuda als Reis d'Orient a l'Estadi Olímpic el dia 5 de gener, si elimina de la Copa del Rei el Valencia. En aquest cas, el partit de la segona eliminatòria es jugaria el dia 6 de gener al camp dels egarencs, ja que es trobarien amb un rival de categoria superior i el Terrassa tindria a favor el factor camp. Aquesta és la data fixada per la Federació Espanyola, malgrat que la franja s'amplia als dies 5 i 7 de gener. Per tant, el calendari d'utilització de l'estadi per a la competició de Copa complicaria combinar l'activitat esportiva del primer equip del Terrassa i la preparació i desenvolupament de l'acte nadalenc. L'Ajuntament va anunciar el passat divendres la celebració d'aquesta rebuda als Reis d'Orient, que substituiria la tradicional cavalcada.