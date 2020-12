Cruel derrota a la pròrroga per 2 a 4 del Terrassa amb el Valencia

Futbol. Copa del Rei

16.12.2020 | 21:49

No va poder ser. El Terrassa FC va caure eliminat per 2 a 4 a la pròrroga després de guanyar per 2 a 0 quan faltaven només vuit minuts per a la conclusió de l'encontre. La Copa del Rei propicia vetllades extraordinàries com la que gairebé va viure el Terrassa FC davant el Valencia. Els egarencs van caure a la pròrroga per 2 a 4, després de fregar la victòria contra el vigent campió del torneig. L'equip de Xevi Molist guanyava per 2 a 0 a vuit minuts del final amb gols de Jaume Pascual i Àlex Fernández, però dos gols del seu rival en el tram final, un de penal de Carlos Soler al minut 82 i un altre de Musah al 90, van donar pas a una pròrroga decisiva en la qual els terrassistes van acusar el cop moral encaixat i l'expulsió de Lucas Viña. Gonçalo Guedes va fer els dos gols que van acabar classificant un Valencia que va patir de valent.