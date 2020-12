"Sabia que reaccionaríem"

15.12.2020 | 04:00

L'entrenador del Terrassa FC, Xevi Molist, va fer una lectura molt positiva del rendiment dels seus jugadors i del joc realitzat. "Penso que hem fet un partit complet. Hem fet gols, hem donat minuts a jugadors que han participat poc i el pla de partit previst és el que després s'ha vist a la gespa. Veure que surt el treball de la setmana és per estar molt satisfet", va comentar. Molist no dubtava que aquesta setmana arribaria la reacció dels seus jugadors després de dos resultats negatius. "Ho tenia claríssim. L'equip ha treballat molt bé durant la setmana i estava tranquil perquè coneixia la resposta que donaríem. Era molt important guanyar i de la manera que s'ha fet. Igual que a Vilaffranca ens vam queixar de com s'havia perdut, aquesta vegada hem de dir el mateix de la forma en què s'ha guanyat." Molist, després del 4 a 0, ja va obrir la porta de la Copa del Rei. "A partir d'ara ja es pot parlar del València", plantejament que fins ara tenia esborrat del discurs de l'equip.

Sergi Arranz, autor de dos gols, va admetre que una actuació personal com la de dissabte l'omplia de confiança. "Aquests gols m'ajudaran molt", va manifestar. "Veníem de fer el pitjor partit des de la pretemporada i teníem clar que s'havia de canviar. Aquesta vegada s'ha vist un equip diferent des del minut zero. Aquest equip està capacitat per fer coses grans i això ens ha de donar confiança." Arranz també va parlar ja del València. "Les categories estan per alguna cosa. Ens hem d'agafar el partit amb il·lusió i no els hi posarem gens fàcil. En aquest camp i en aquesta gespa s'igualen moltes coses."

Albert Company, entrenador de la Pobla de Mafumet, va explicar que el gol en el primer minut va ser clau. "El partit ha vingut molt marcat pel primer gol en una acció que no es repetirà en la carrera esportiva dels nostres jugadors. Això influeix, però no tinc cap queixa del rendiment dels meus futbolistes. Tinc la sensació que hem fet un bon partit. L'equip s'ha refet del cop inicial però sense l'encert necessari."