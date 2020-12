Hockey. Copa del Rei

Una reacció a temps va permetre al Club Egara derrotar el Barça i accedir a la gran final

14.12.2020 | 21:07

En la segona semifinal, el Club Egara no ho va tenir gens senzill per batre un FC Barcelona que s'està consolidant com a equip revelació de la temporada. Els dos primers períodes van ser molt equilibrats i el porter Quico Cortès es va veure obligat a fer algunes aturades de mèrit per evitar que els blaugrana, que van cedir la bola dels de Ramon Sala, però van generar força perill, es posessin per davant en el marcador. A partir del tercer període, el conjunt del Pla del Bon Aire va començar a imposar la seva superioritat. Pau Quemada va començar a escalfar Adrián Rafi des del penal i el Barça s'havia de dedicar cada vegada més a defensar-se. Quan...