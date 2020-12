Esport escolar

15.12.2020 | 16:51

La seu del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa va acollir el lliurament de premis del Programa Cultural dels Jocs Escolars del curs 19-20. L'acte estava ajornat a causa del confinament establert el passat mes de març. Els treballs realitzats en categories de fotografia, relats curts, dibuix o contes giraven al voltant de l'esport a la Terrassa Modernista. La convocatòria volia aprofitar la temàtica de la fira Modernista del 2020 que també va ser suspesa. La nova edició també girarà al voltant d'aquesta temàtica amb la voluntat de poder enriquir encara més la cita primaveral amb la fira.

Pel que fa a la categoria de fotografia, Érika Moreno (Escola Goya) va ser la guanyadora. En segona posició es va classificar Lucía Ramos (Institut Ègara) i en la tercera Kilian Tornay (Institut Can Jofresa). En l'apartat de conte o relat breu infantil, la primera classificada ha estat Martina Roig (Carme), seguida de Karen Díaz (Santa Eulàlia) i Mireia Tort (Escola Martí). En conte o relat breu cadet, el primer premi va ser per a Judith Yangying (Goya), seguida de Carla Ruiz (Ègara) i Mario Hodak (Ègara).

En dibuix, la guanyadora benjamí ha estat Georgina Tort (França), la segona posició ha estat per a Ana Rufián (França) i la tercera per a Mario Sánchez (Joaquima de Vedruna). En dibuix aleví, primer premi per a Sara Lausín (França), seguida de Leo Vilardell (Joaquima de Vedruna) i Lucía Garrido (Pere Viver). I en dibuix infantil, Juan José Lara (Les Aimerigues) ha estat el primer classificat, seguit d'Andreu Báez (Goya) i de Lucía Rivera (Can Jofresa).

En l'apartat de còmic, els tres primers han estat alumnes de l'Institut Santa Eulàlia. Jihane Boulaich s'ha endut el primer premi, Kevin Miranda el segon i Lucía Alarcón el tercer.