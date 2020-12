Ver Galería Llicència per a somniar

Futbol. Tercera Divisió

Llicència per a somniar

Josep Cadalso

14.12.2020 | 21:07

En el vestidor del San Cristóbal no es verbalitzen els somnis. Als modestos no els està permès mirar massa més enllà del treball diari, del foment de la cultura de l'esforç, de la prevalença del present per sobre de qualsevol altre plantejament. Però la victòria d'aquest diumenge contra el Santfeliuenc obre de bat a bat les portes d'un escenari nou per l'equip d'Oliver Ballabriga, en el que el somni de finalitzar la primera fase de la Lliga entre els sis primers, el que garanteix la permanència a la categoria, es pot començar a dir ni que sigui en veu baixa. Amb aquests tres punts, el San Cristóbal ha accedit a aquesta desitjada sisena plaça i ja...