L'entrenador del Valencia no vol confiances amb el Terrassa FC

Futbol. Copa del Rei

15.12.2020 | 16:29

Javi Gracia, entrenador del primer equip del Valencia CF, ha parlat aquest dimarts en roda de premsa del partit de la Copa del Rei que el seu equip jugarà aquest dimecres contra el Terrassa FC al Camp Olímpic. I ha dit que no es poden refiar davant la diferència de categoria entre els dos equips. "El Terrassa juga en una categoria inferior, però està fent una gran campanya i aconseguint victòria rere victòria. Concedeix molt pocs gols i serà molt exigent", ha manifestat. "Hem d'anar mentalitzats per donar el millor de nosaltres." El tècnic del conjunt valencià també ha recordat que el fet de jugar en gespa artificial pot condicionar. "Ens haurem d'adaptar. Amb el nom no es guanya a ningú. Per imposar-nos a un rival de categoria inferior haurem de fer moltes coses bé. Si ens relaxem podem patir i, fins i tot, perdre."

El tècnic navarrès farà canvis a l'equip titular i donarà minuts a futbolistes del filial i a alguns que han tingut poca participació en la Lliga. A més, no viatjarà el lateral Lato, que aquest dimarts ha donat positiu per coronavirus. El Valencia viatjarà a Terrassa el mateix dimecres.