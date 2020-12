L'Atlètic es va penjar el bronze en batre per 4-2 el Barça

Hockey. Copa del Rei

14.12.2020 | 21:07

En el duel pel bronze, l'Atlètic Terrassa es va imposar al FC Barcelona per 4 gols a 2 al camp de Tarongers. Els homes de Xero Gasol van ser superiors. Van encarrilar el partit anotant dos gols en els deu primers minuts, obra de Marc Escudé i Marc Boltó. Al 25, el capità blaugrana Miki Delás va retallar distàncies. Al 39, Pol Compta va empatar, però al 41 Joan Tarrés retornà l'avantatge a l'Atlètic. Quan faltaven tres minuts per al final, de nou Boltó va fer el 4 a 2 definitiu que donava als de Can Salas el premi de consolació.