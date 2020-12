La plantilla del Club Egara, amb el trofeu de Copa aconseguit diumenge sobre el camp de Beteró. RFEH La plantilla del Club Egara, amb el trofeu de Copa aconseguit diumenge sobre el camp de Beteró.

Hockey. Copa del Rei

Dedicat a Albert Pérez

Jordi Guillem

14.12.2020 | 21:07

Els jugadors del Club Egara van assistir a la cerimònia de lliurament de guardons amb una samarreta blanca de suport al seu company Albert Pérez, que ha superat una greu malaltia. "Ja hi som tots" era el hashtag que lluien. Van voler-li dedicar aquest triomf. I el porter els ho va agrair públicament a través de les xarxes socials. La divuitena Copa del Rei ja és a les vitrines del Club Egara. El club no celebrarà, per culpa de la pandèmia de la Covid, el tradicional acte de celebració, però l'alegria era immensa entre jugadors, tècnics, directius, socis i aficionats. Serà una Copa que no s'oblidarà. Conscient que acabava d'aixecar un dels seus...