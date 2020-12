Marc Boltó va fallar el darrer "shoot-out" de la semifinal, davant de Mario Garín. RFEH Marc Boltó va fallar el darrer "shoot-out" de la semifinal, davant de Mario Garín.

Hockey. Copa del Rei

El Club de Campo tanca la porta de la final a l'Atlètic als "shoot-outs"

14.12.2020 | 21:07

Els "shoot-out" van deixar l'Atlètic de forma cruel fora d'una final que havia disputat en les dues darreres edicions. Els homes de Xero Gasol van empatar a un amb el Club de Campo, però van caure en una estranya tanda de "shoot-outs" per 2 gols a 4, quedant-se sense opcions de títol. L'Atlètic va tenir més possessió de bola a la primera part, però el Club de Campo va saber plantejar molt bé el partit i va defensar de manera impecable. Als vuit minuts, Jose Basterra va desviar amb qualitat una gran passada d'Andrés Mir per fer el 0 a 1. Els de Xero Gasol buscaven un gol que no arribava. Quan faltaven cinc minuts, van treure el porter i van aprofitar una...