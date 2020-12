Christian Vidstein es proclama campió d'Espanya

Bàdminton

15.12.2020 | 15:58

El jugador de l'Associació Bàdminton Terrassa Christian Vidstein, s'ha proclamat campió d'Espanya en la categoria sènior B2. El campionat s'ha disputat a la població murciana de Les Torres de Cotillas i el club egarenc va comptar amb la participació de quatre jugadors. El torneig va reunir 150 esportistes.

Vidstein va penjar-se la medalla d'or en el torneig individual de la seva categoria després de signar una trajectòria impecable sense cedir cap set. A la final va tenir com a rival David de la Cruz, del Drop de Toledo, a qui va derrotar per 25 a 23 i 21-18. D'aquesta forma va revalidar el títol obtingut a Pollença el 2019. La segona medalla per a l'equip egarenc la va obtenir Jaume Gallardo, bronze en el torneig individual A2.