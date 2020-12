Sarai Gascón guanya quatre medalles al Campionat d'Espanya

Natació adaptada

14.12.2020 | 20:47

La nedadora egarenca Sarai Gascón, va obtenir quatre medalles en el Campionat d'Espanya de natació adaptada que es va disputar a Oviedo. A més, va aconseguir dues marques mínimes "B" per als Jocs Paralímpics de Tòquio. Gascón es va proclamar campiona d'Espanya en la prova dels 100 metres braça, en la que va signar un temps d'1'29"90 que va significar mínima paralímpica "B". Va encapçalar la classificació Multidisability, en la que participen els nedadors de totes les categories. També va ser primera en la categoria S9. A més, es va penjar una segona medalla d'or en els 50 braça, prova en la qual va ser primera en S9, ja que com que no és distància paralímpica no hi ha classificació conjunta. Va fer un temps de 37"92.

A més, va ocupar el segon lloc Multidisability en els 100 lliure amb un registre d'1'03"92, sent primera en l'apartat S9. Finalment, va pujar al tercer graó del podi en 50 lliure amb 29"73, la millor marca de la categoria S9..